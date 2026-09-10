A la découverte de la Chabossière et de la cité des Castors, Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription, Couëron
dimanche 20 septembre 2026 · Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l'inscription · Couëron
Informations pratiques
A la découverte de la Chabossière et de la cité des Castors Dimanche 20 septembre, 10h00 Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription Loire-Atlantique
Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Visite guidée de la cité de La Chabossière et cité Castors
Le quartier de la Chabossière est né de la nécessité de loger les ouvriers des Forges de Basse-Indre. Dans les années 50, ils entreprennent de construire eux-mêmes leurs logements, dans le cadre d’un mouvement national d’auto-construction connu sous le nom de Castors.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/a-la-decouverte-de-la-cite-de-la-chabossiere-et-de-la-cite-des-castors »}]
Visite guidée de la cité de La Chabossière et cité Castors
Archives Ville de Couëron
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