Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS La Fraterne Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 19:30 –

Gratuit : non Initiations gratuites / Soirée 5 € + conso Initiations gratuites / Soirée 5 € + conso. de courtoisieSans réservation / Paiement en espèces SVP pour la soirée Adulte, Tout public

19h30-20h30 : INITIATION WEST COAST SWINGSeul, en couple ou entre amis, viens goûter à cette danse à deux addictive sur tes musiques préférées. 20h30-21h : INITIATION LINE DANCEDanse solo mais en groupe. Chorégraphie super fun ! 21h-1h : SOIREE WEST COAST SWING. Ouverte à tous Grande salle climatisée / Bar et restauration sur placeViens danser et te régaler à La Fraterne avec Nantes West !

La Fraterne Couëron 44220

06 44 75 99 61



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