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Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS La Fraterne Couëron

Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS La Fraterne Couëron

Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS La Fraterne Couëron jeudi 10 septembre 2026.

Lieu : La Fraterne

Adresse : 2 rue des Grandes Bosses

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 10 septembre 2026

Fin : jeudi 10 septembre 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : Initiations gratuites / Soirée 5 € + conso Initiations gratuites / Soirée 5 € + conso. de courtoisieSans réservation / Paiement en espèces SVP pour la soirée

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 19:30 –
Gratuit : non Initiations gratuites / Soirée 5 € + conso Initiations gratuites / Soirée 5 € + conso. de courtoisieSans réservation / Paiement en espèces SVP pour la soirée Adulte, Tout public 

19h30-20h30 : INITIATION WEST COAST SWINGSeul, en couple ou entre amis, viens goûter à cette danse à deux addictive sur tes musiques préférées. 20h30-21h : INITIATION LINE DANCEDanse solo mais en groupe. Chorégraphie super fun ! 21h-1h : SOIREE WEST COAST SWING. Ouverte à tous Grande salle climatisée / Bar et restauration sur placeViens danser et te régaler à La Fraterne avec Nantes West !

La Fraterne Couëron 44220
06 44 75 99 61


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