À la découverte de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche, Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche, Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

À la découverte de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche Samedi 19 septembre, 14h30 Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Bâtie au pied d’une colline, formant un placître, dans un magnifique boqueteau de hêtres et de châtaigniers, à deux kilomètres environ de l’église paroissiale. La chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche est chère au cœur des paroissiens de Plougastel, un grand nombre la fréquente, à longueur d’année, pour la récitation du chapelet.

Partez librement à la découverte de sept chapelles de Plougastel-Daoulas !

Chapelles Saint-Jean, Saint-Languis, Sainte-Christine, Saint-Guénolé, Saint-Trémeur, Saint-Claude et Notre-Dame de la Fontaine Blanche.

Chaque chapelle révèle une histoire singulière, entre traditions populaires, art sacré et mémoire locale.

Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche 1600 La Fontaine Blanche, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine

©Association Les Amis du Patrimoine de Plougastel