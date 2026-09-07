À la découverte de la chapelle Saint-Guénolé !, Chapelle Saint-Guénolé, Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

À la découverte de la chapelle Saint-Guénolé ! Samedi 19 septembre, 14h30 Chapelle Saint-Guénolé Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La chapelle Saint-Guénolé est située à l’extrémité est de l’étang de Saint-Adrien et à quatre kilomètres environ au sud-ouest du bourg.

Partez librement à la découverte de sept chapelles de Plougastel-Daoulas !

Chapelles Saint-Jean, Saint-Languis, Sainte-Christine, Saint-Guénolé, Saint-Trémeur, Saint-Claude et Notre-Dame de la Fontaine Blanche.

Chaque chapelle révèle une histoire singulière, entre traditions populaires, art sacré et mémoire locale.

Chapelle Saint-Guénolé 8 Route de Saint-Guénolé, 29470 Plougastel-Daoulas, France Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne Chapelle du XVIe siècle.

Visite libre de La chapelle Saint-Guénolé

©Association Les Amis du Patrimoine de Plougastel