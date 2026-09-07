À la découverte de la chapelle Saint-Jean !, Chapelle Saint-Jean / Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

À la découverte de la chapelle Saint-Jean ! Samedi 19 septembre, 14h30 Chapelle Saint-Jean / Plougastel-Daoulas Finistère

Gratuit, visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Située au bord de l’Elorn, la chapelle accompagnée d’un très beau calvaire est entourée d’un vaste placître où se mêlent de nombreuses essences : platanes, érables, hêtres, chênes, frênes. La pente de ce placître vers la rivière est très forte et, de ce fait, l’implantation de la chapelle présente une dénivellation de deux à trois mètres entre les bases des murs sud et nord. Elle est devenue, de nos jours, un but magnifique de promenade au bord de l’eau, plus qu’un lieu de culte.

Partez librement à la découverte de sept chapelles de Plougastel-Daoulas !

Chapelles Saint-Jean, Saint-Languis, Sainte-Christine, Saint-Guénolé, Saint-Trémeur, Saint-Claude et Notre-Dame de la Fontaine Blanche.

Chaque chapelle révèle une histoire singulière, entre traditions populaires, art sacré et mémoire locale.

Chapelle Saint-Jean / Plougastel-Daoulas Chapelle Saint-Jean, 2020 Route de la Chapelle St Jean, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne https://ville-plougastel.bzh/decouvrir-plougastel/tourisme/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090240 Petit parking, privilégier les mobilités douces et le co-voiturage.

Visite libre des chapelles

©Association Les Amis du Patrimoine de Plougastel