À la découverte de la chapelle Saint-Languis, Chapelle Saint-Languis, Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

À la découverte de la chapelle Saint-Languis Samedi 19 septembre, 14h30 Chapelle Saint-Languis Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

L’une des plus petites des huit chapelles de Plougastel est celle de Saint-Languis, au port du Passage, elle a été fréquentée depuis fort longtemps par les populations de toute la région, et dépendait du manoir de la famille Testard du Cosquer.

Partez librement à la découverte de sept chapelles de Plougastel-Daoulas !

Chapelles Saint-Jean, Saint-Languis, Sainte-Christine, Saint-Guénolé, Saint-Trémeur, Saint-Claude et Notre-Dame de la Fontaine Blanche.

Chaque chapelle révèle une histoire singulière, entre traditions populaires, art sacré et mémoire locale.

Chapelle Saint-Languis 335 Rte du Passage, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

Visite libre de la chapelle Saint-Languis

©Association Les Amis du Patrimoine de Plougastel