A la découverte de la Galerie Sonore d’Angers, Anne BRISSET, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Anne BRISSET · Angers
Informations pratiques
A la découverte de la Galerie Sonore d’Angers 19 et 20 septembre Anne BRISSET Maine-et-Loire
20 personnes par atelier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Samedi 19 septembre 2026
Le matin:
10h30-12h00
Ados-adultes
Percussions et danses afro/contemporaine
Inspirées des danses d’Afrique de l’Ouest
sur inscriptions (places limitées)
L’après-midi :
13h30-14h30
14h45-15h45
Visite/ateliers tout public
Découverte des 2500 instruments issus de nombreuses régions du Monde.
16h00-16h15
17h00-17h45
Chaque duo parent/enfant de 1 à 4 ans
est invité à explorer les instruments
et la voix à travers des jeux sonores collectifs.
sur inscriptions (places limitées)
Dimanche 20 septembre 2026
Le matin:
10h00-10h45
11h00-11h45
Chaque duo parent/enfant de 1 à 4 ans
est invité à explorer les instruments
et la voix à travers des jeux sonores collectifs.
sur inscriptions (places limitées)
10h30-11h15
11h30-12h15
Atelier famille : Découverte du répertoire traditionnel d’Indonésie avec le Gamelan javanais, imposant ensemble d’une cinquantaine d’instruments essentiellement composé de percussions en bronze : gongs et instruments à lames, complétés par des tambours, xylophones, flûtes et vièles.
L’après-midi :
14h00-15h00
15h15-16h15
Visite/ateliers tout public
Découverte des 2500 instruments issus de nombreuses régions du Monde.
Anne BRISSET 1 RUE DU PIN 49000 Angers Angers 49015 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241662400 http://www.galeriesonore.fr http://www.galeriesonore.fr A la différence d’un musée, et c’est ce qui constitue la principale originalité du travail de la Galerie Sonore d’Angers, les 2 500 instruments sont en état de jeu et à la disposition du public.
découverte des répertoires traditionnels et exploration de la collection d’instruments de 5 continents dans une démarche de création sonore. 4 entrées: rue du Pin, rue Mirabeau, rue Colbert, rue de La Lafontaine
Samedi 19 septembre 2026
©GSA
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