A la découverte de la Galerie Sonore d’Angers, Anne BRISSET, Angers

Informations pratiques

A la découverte de la Galerie Sonore d’Angers 19 et 20 septembre Anne BRISSET Maine-et-Loire

20 personnes par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026

Le matin:

10h30-12h00

Ados-adultes

Percussions et danses afro/contemporaine

Inspirées des danses d’Afrique de l’Ouest

sur inscriptions (places limitées)

L’après-midi :

13h30-14h30

14h45-15h45

Visite/ateliers tout public

Découverte des 2500 instruments issus de nombreuses régions du Monde.

16h00-16h15

17h00-17h45

Chaque duo parent/enfant de 1 à 4 ans

est invité à explorer les instruments

et la voix à travers des jeux sonores collectifs.

sur inscriptions (places limitées)

Dimanche 20 septembre 2026

Le matin:

10h00-10h45

11h00-11h45

Chaque duo parent/enfant de 1 à 4 ans

est invité à explorer les instruments

et la voix à travers des jeux sonores collectifs.

sur inscriptions (places limitées)

10h30-11h15

11h30-12h15

Atelier famille : Découverte du répertoire traditionnel d’Indonésie avec le Gamelan javanais, imposant ensemble d’une cinquantaine d’instruments essentiellement composé de percussions en bronze : gongs et instruments à lames, complétés par des tambours, xylophones, flûtes et vièles.

L’après-midi :

14h00-15h00

15h15-16h15

Visite/ateliers tout public

Découverte des 2500 instruments issus de nombreuses régions du Monde.

Anne BRISSET 1 RUE DU PIN 49000 Angers Angers 49015 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241662400 http://www.galeriesonore.fr http://www.galeriesonore.fr A la différence d’un musée, et c’est ce qui constitue la principale originalité du travail de la Galerie Sonore d’Angers, les 2 500 instruments sont en état de jeu et à la disposition du public.

découverte des répertoires traditionnels et exploration de la collection d’instruments de 5 continents dans une démarche de création sonore. 4 entrées: rue du Pin, rue Mirabeau, rue Colbert, rue de La Lafontaine

Samedi 19 septembre 2026

©GSA