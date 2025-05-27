A LA DÉCOUVERTE DE LA GRANGE DES PRÉS Pézenas

A LA DÉCOUVERTE DE LA GRANGE DES PRÉS Pézenas mardi 27 mai 2025.

A LA DÉCOUVERTE DE LA GRANGE DES PRÉS

Route de Montpellier Pézenas Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-05-27 2025-06-05 2025-06-26 2025-10-15

Résidence d’Henri 1er gouverneur du Languedoc puis du prince de Conti, protecteur de Molière, le domaine de la Grange des Prés est un monument historique de Pézenas. Venez découvrir la riche histoire de ce domaine sous la conduite d’un guide-conférencier.

Départ 5 pers. min.

Résidence d’Henri 1er gouverneur du Languedoc puis du prince de Conti, protecteur de Molière, le domaine de la Grange des Prés est un monument historique de Pézenas.

Venez découvrir sa riche histoire sous la conduite d’un guide conférencier.

– RV devant l’entrée de la propriété.

– Départ minimum 5 personnes Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu.

Route de Montpellier Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40

English :

Residence of Henri I, governor of Languedoc, then of the Prince of Conti, protector of Molière, the Grange des Prés estate is a historical monument in Pézenas. Come and discover the rich history of the Grange des Prés estate.

German :

Die Domaine de la Grange des Prés, Residenz von Heinrich I., Gouverneur des Languedoc, und später des Prinzen von Conti, dem Beschützer von Molière, ist ein historisches Bauwerk in Pézenas. Entdecken Sie die reiche Geschichte des Domaine de la Grange des Prés unter der Leitung eines Fremdenführers.

Italiano :

La tenuta Grange des Prés, residenza di Enrico I, governatore della Linguadoca, e successivamente del principe di Conti, mecenate di Molière, è un monumento storico di Pézenas. Venite a scoprire la ricca storia di questa tenuta sotto la guida di una guida.

Partenza 5 pers. min.

Espanol :

Residencia de Enrique I, gobernador de Languedoc, y luego del Príncipe de Conti, protector de Molière, la finca Grange des Prés es un monumento histórico en Pézenas. Venga a descubrir la rica historia de la finca Grange des Prés, bajo la dirección de un guía.

