A la découverte de la ligne ferroviaire de la Côte Bleue en TER ZOU !, Gare de Marseille Saint Charles, Marseille

Informations pratiques

A la découverte de la ligne ferroviaire de la Côte Bleue en TER ZOU ! Samedi 19 septembre, 10h30 Gare de Marseille Saint Charles Bouches-du-Rhône

Nombre de places limitées à 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Nouveauté 2026 : en partenariat avec le Parc Marin de la Côte bleue, le Conservatoire du littoral et l’association de La Voix de la Côte bleue.

Embarquez pour un voyage fascinant et commenté le long de la méditerranée à travers la ligne de la Côte Bleue, ligne ferroviaire emblématique reliant Marseille à Miramas via le littoral.

Cette ligne ferroviaire a nécessité la construction de 18 viaducs, 2 ponts et 23 tunnels, aujourd’hui classés à l’inventaire du patrimoine du XXe siècle ou inscrits au titre des monuments historiques.

Au fil des rails, chaque arrêt est une escale intime où l’identité locale se révèle en douceur, entre pêcheurs, artistes, cheminots, randonneurs et rêveurs.

Véritable balcon sur la mer, découvrez ces paysages sculptés par le vent et le temps, ces gares qui ont vu passer tant de vies, ainsi que cette voie ferrée audacieuse qui défie la roche pour offrir certains des plus beaux panoramas ferroviaires de France.

Ce voyage est aussi un hommage à un patrimoine vivant, le Parc Marin de la Côte Bleue, le Conservatoire du littoral et l’association de La Voix de la Côte Bleue nous faisant l’honneur de nous rejoindre cette année pour vous faire profiter de commentaires et découvertes autour de la mer méditerranée et de son littoral si caractéristique.

Enfin, Thierry Chauvelot, artiste peintre marseillais et rovenain, vous fera bénéficier d’une prestation en « live-painting » à bord : performance consistant à peindre un tableau sur toile le temps du trajet.

Pour emprunter ce train et bénéficier de commentaires et anecdotes sur l’histoire de la ligne, nous vous recommandons de vous procurer un Pass libre circulation spécialement proposé par la Région Sud pour des voyages en TER ZOU! en illimité pendant les Journées du Patrimoine (pass valable un jour / 5€), prochainement en vente sur le site internet : https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur , dans les espaces ZOU ! sur les distributeurs automatiques régionaux, ou de profiter de vos avantages tarifaires si vous en bénéficiez (cartes de réduction ou abonnements en cours de validité par exemple)

Voyage aller :

Le samedi 19 septembre à 10h51 par le TER ZOU 879 724 au départ de Marseille St Charles (arrivée Miramas à 12h25)

Voyage retour :

Le samedi 19 septembre à 12h41 par le TER ZOU 879 735 au départ de Miramas (arrivée 14h14 à Marseille)

Les montées et descentes dans les gares intermédiaires sont libres.

Grâce au pass libre circulation Transports ZOU ! spécialement mis en vente pour les Journées du Patrimoine (pass valable un jour / 5€), vous êtes libres à tout moment d’emprunter le TER de votre choix pour rejoindre votre gare de départ ou de destination.

Inscriptions obligatoires sur le site affluences (à partir du 3 septembre 2026)

Nombre de places limitées à 60

Accès :

SNCF Voyageurs : TGV INOUI / OUIGO – TER ZOU ! – Trains Intercités

RTM : Métros lignes 1 et 2 / Bus : lignes 33, 34, 49, 56, 82S / Stations « Le Vélo » à proximité

Abri vélo sur le parvis côté gare routière

Voiture : Parking EFFIA St Charles à proximité

Gare de Marseille Saint Charles esplanade Saint Charles, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://x.com/Transports_zou [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] [{« link »: « https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur »}] SNCF Voyageurs : TGV INOUI / OUIGO – TER ZOU – Trains Intercités

RTM : Métros lignes 1 et 2

Bus : lignes 33, 34, 49, 56, 82S

Stations Le Vélo à proximité / Abri vélo sur le parvis côté gare routière

Voiture : Parking EFFIA St Charles à proximité

Nouveauté 2026 : en partenariat avec le Parc Marin de la Côte bleue, le Conservatoire du littoral et l’association de La Voix de la Côte bleue.

©Julianne Turc