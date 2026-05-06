À la découverte de la musique de l’Antiquité, Site archéologique d’Olbia, Hyères

À la découverte de la musique de l’Antiquité Dimanche 14 juin, 10h30 Site archéologique d’Olbia Var

Sur réservation via la billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Participer, échanger et découvrir ensemble la musique de l’Antiquité. C’est quoi une Phorminx? D’où viennent les notes ? Qui jouait de la musique ? Entourés de reconstitutions d’instruments de musique antique et accompagnés de deux musiciens : Cyrille Marche (bassiste) et Alain Angeli (Saxophoniste), partez à la découverte des pratiques musicales de l’Antiquité, leurs liens avec la nature, la littérature et les mathématiques, afin de comprendre comment elles ont donné naissance à nos pratiques actuelles.

Durée : 1 h

Site archéologique d’Olbia Route de l’Almanarre, 83400 Hyères, France Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494007908 https://hyeres.fr/presentation-site-olbia [{« type »: « link », « value »: « https://vhyer.shop.secutix.com/content »}, {« owner »: {« uid »: 49952113, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-06T09:39:18.667Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « lrobert@mairie-hyeres.com », « response »: {« passId »: 410142152, « isPending »: false, « addressId »: 699078}, « venueId »: 152004, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-06T09:39:18.369Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2294345, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-06T09:39:18.497Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 458438888, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1781425800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-06T09:39:18.666Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/410142152 »}] Située sur un léger promontoire en bord de mer, Olbia est l’unique témoin, conservé dans l’intégralité de son plan, d’un réseau de colonies-forteresses grecques, fondées par Marseille à partir du IVe s. av. J.-C.

Citoyens de Marseille, les premiers Olbiens étaient des soldats-colons, pêcheurs, agriculteurs et avaient comme mission principale de sécuriser le commerce maritime.

Les vestiges mis au jour permettent aux visiteurs de comprendre l’évolution urbaine d’une ville antique sur 1000 ans. On y trouve fortifications, rues aménagées avec égouts et trottoirs, puits collectif, îlots d’habitations divisés en maisons, boutiques, thermes, sanctuaires, etc.

Les vestiges d’une abbaye médiévale, Saint-Pierre de l’Almanarre, ont également été découverts sur le site. De Hyères D559 direction Carqueiranne, ou autocar ligne 39 au départ de la gare routière. Stationnement gratuit au niveau du rond-point de l’Almanarre.

Participer, échanger et découvrir ensemble la musique de l’Antiquité. C’est quoi une Phorminx? D’où viennent les notes ? Qui jouait de la musique ? Entourés de reconstitutions d’instruments de et de …

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