A la découverte de la réserve des Barails, Parc des Expositions de Bordeaux, Bordeaux
samedi 24 octobre 2026 · Parc des Expositions de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
A la découverte de la réserve des Barails Samedi 24 octobre, 10h00 Parc des Expositions de Bordeaux Gironde
5€, gratuit étudiants et – de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00
La réserve écologique des Barails, est créée en 2018. Elle intègre le parc floral, le bois de Bordeaux et les zones humides environnantes. Chaque entité illustre une relation spécifique à la nature depuis le parc soigneusement aménagé jusqu’aux espaces renaturés. La balade naturaliste permettra d’apprécier la biodiversité de ce vaste territoire et de comprendre l’histoire de ces aménagements naturels.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/437
Parc des Expositions de Bordeaux Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/437 »}]
Bordeaux nature visite patrimoine
La découverte de la réserve des Barails, ©Frédéric Deval – mairie de BordeauX
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