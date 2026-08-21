À la découverte de la restauration du mobilier et des objets d’art, Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

À la découverte de la restauration du mobilier et des objets d’art Samedi 19 septembre, 11h00 Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault

Horaires et modalités d’accès à préciser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Rencontrez Mickaël Amant et découvrez les techniques exigeantes de la restauration du mobilier et des objets d’art.

Formé dans de grands ateliers du sud de la France et titulaire d’une maîtrise en ébénisterie, Mickaël Amant a créé son propre atelier en 2002. Il est notamment spécialisé dans la restauration de marqueterie Boulle du XVIIe siècle, associant écaille de tortue, laiton, ivoire et nacre, ainsi que dans la marqueterie de bois précieux.

Son savoir-faire s’étend également à la restauration de la statuaire et du mobilier liturgique datant du XIIIe au XIXe siècle.

Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 02 32 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie La Direction régionale des affaires culturelles est établie au sein d’hôtels particuliers érigés sur le site autrefois occupé par la résidence des évêques de Maguelone. Celle-ci fut complètement détruite pendant les guerres de Religion. Le cœur des bâtiments repose sur un petit hôtel particulier construit vers 1636, connu sous le nom d’hôtel de Grave, qui représente l’un des exemples emblématiques de l’évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. De cette époque, subsistent l’entrée d’origine (remaniée au XIXe siècle) avec son « frontispice » de style maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, ainsi que quelques éléments du grand escalier et du palier reposant sur une structure nervurée présentant une esthétique gothique. Depuis l’Esplanade, longer le musée Fabre par la rue Girard.

Rencontrez Mickaël Amant et découvrez les techniques exigeantes de la restauration du mobilier et des objets d’art.

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