Informations pratiques

Montpellier

SPEED DATING LE MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Oulala il y a de l’amour dans l’air !

Et si vous rencontreriez l’âme sœur le mardi 25 août à 20h00 ?

Oulala il y a de l’amour dans l’air !

Et si vous rencontreriez l’âme sœur le mardi 25 août à 20h00 ?

Le dating club de Montpellier vous donne rendez-vous au Melice et organise sa première soirée speed dating chez nous.

De l’amour ? il y en aura, beaucoup

Des places ? il y en aura, mais limitées…

Alors dépêchez-vous de réserver sur le insta @datingclubmontpellier les places sont à 10e pour mesdames et 12e pour messieurs.

Pour plus d’infos contactez le @datingclubmontpellier sur leur compte instagram .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : SPEED DATING LE MÉLICE

Wow, there’s love in the air!

What if you met the same sister on Tuesday, August 25, at 8:00 p.m.?

L’événement SPEED DATING LE MÉLICE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER