Informations pratiques

Saint-Cirq-Lapopie

A la découverte de la trilogie lotoise L’enfant de la lune par Jean-Claude Arévalo

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

L'auteur lotois Jean-Claude Arévalo vous invite à une rencontre et à une séance de dédicaces à l’Échoppe des Arts et Métiers.

Jean Claude Arévalo (Juan Aréval Pélaez) de son nom d'auteur réside au Montat depuis une quinzaine d'années

L'auteur lotois Jean-Claude Arévalo vous invite à une rencontre et à une séance de dédicaces à l’Échoppe des Arts et Métiers.

Jean Claude Arévalo (Juan Aréval Pélaez) de son nom d'auteur réside au Montat depuis une quinzaine d'années. Il a publié neuf romans dont la trilogie de "l'enfant de la lune" qu'il présente actuellement.

Outre les romans il a aussi écrit pour le théâtre et des articles liés à sa profession de directeur médico social.

A noter que deux des trois romans ont une couverture créé par l'artiste peintre Christian Destieu exposant à Saint Cirq Lapopie.

Aujourd'hui à la retraite il poursuit des missions occasionnelles avec la croix rouge dans le cadre de direction de transition à travers la France.

Sportivement il a évolué comme joueur puis entraineur du club de Sauzet basket dans les années 90.

On peut aussi retrouver ses paroles de chansons mises en musique sur son compte youtube .

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Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 89 27 31 28

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English :

Lot-based author Jean-Claude Arévalo invites you to a meet-and-greet and book signing at the L’Échoppe des Arts et Métiers.

Jean Claude Arévalo (Juan Aréval Pelaez), his pen name, has lived in Montat for about fifteen years.

L’événement A la découverte de la trilogie lotoise L’enfant de la lune par Jean-Claude Arévalo Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot