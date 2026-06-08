Marché d’été à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie
Marché d’été à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Marché d’été à Saint-Cirq Lapopie
Porte Roques Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-29 21:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02
Marché organisé par la commune au bord du lot à la plage de Saint-Cirq-Lapopie (côté aire de camping-car)
Marché organisé par la commune au bord du lot à la plage de Saint-Cirq-Lapopie (côté aire de camping-car). Parking gratuit à proximité de la plage.
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Porte Roques Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14
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English :
Market organized by the commune on the banks of the river Lot at the Saint-Cirq-Lapopie beach (next to the camper van park)
L’événement Marché d’été à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot
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