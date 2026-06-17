Saint-Cirq-Lapopie

La forêt crisse Sortie de résidence Création 2027

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

En résidence aux Maisons Daura, à l’invitation de la Maison des arts Georges et Claude Pompidou, la Blao compagnie a initié un nouveau projet qui explore la vie des arbres et de la forêt, une déambulation théâtralisée, musicale et sonore dans un univers graphique.

La Maison Breton invite à cette occasion la clown et musicienne Ruth Steinthal et la plasticienne et scénographe Kantuta Varlet à nous faire découvrir leur univers

En résidence aux Maisons Daura, à l’invitation de la Maison des arts Georges et Claude Pompidou, la Blao compagnie a initié un nouveau projet qui explore la vie des arbres et de la forêt, une déambulation théâtralisée, musicale et sonore dans un univers graphique.

La Maison Breton invite à cette occasion la clown et musicienne Ruth Steinthal et la plasticienne et scénographe Kantuta Varlet à nous faire découvrir leur univers. Ces deux artistes scrutent l’invisible, le microscopique, la vie qui prolifère sous nos pieds. Elles invitent dans leur conversation Agnès Lieurade, botaniste du Parc- Géoparc, et proposent au public de participer à cet échange, entre savoir botanique et exploration artistique.

Évènement proposé en partenariat par la Maison des arts Georges et Claude Pompidou, le Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale et le Parc-Géoparc des Causses du Quercy

La compagnie revient sur les Causses du Quercy au début de l’automne. Sortie de résidence samedi 3 octobre à 17h au Bois de la Logette à Concots

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Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

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English :

In residence at Maisons Daura, %E0 at the invitation of the Maison des arts Georges et Claude Pompidou, the Blao company has launched a new project exploring the life of trees and the forest—a theatrical, musical, and sound-based stroll through a graphic universe.%A0

For this occasion, La Maison Breton invites clown and musician Ruth Steinthal and visual artist and set designer Kantuta Varlet to introduce us to their world

L’événement La forêt crisse Sortie de résidence Création 2027 Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-17 par Pnr des Causses du Quercy