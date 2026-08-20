À la découverte de l’Ambassade de Bulgarie, Ambassade de Bulgarie, Paris

Informations pratiques

À la découverte de l’Ambassade de Bulgarie Samedi 19 septembre, 10h00 Ambassade de Bulgarie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le public est invité à découvrir un lieu exceptionnel, habituellement fermé à la visite, et à plonger dans l’histoire d’un prestigieux hôtel particulier du XIXᵉ siècle devenu le siège de l’Ambassade de Bulgarie.

Cette journée offrira une occasion rare de découvrir les salons de réception, le grand escalier d’honneur ainsi que les éléments architecturaux remarquables de cet hôtel particulier du XIXᵉ siècle. Les visiteurs pourront apprécier l’élégance de ses espaces, témoignage du raffinement de l’architecture parisienne de l’époque, tout en découvrant le rôle qu’il occupe aujourd’hui comme siège de l’Ambassade de Bulgarie.

En écho au thème « Patrimoine de la photographie », un parcours visuel invitera les visiteurs à découvrir la Bulgarie à travers des photographies. Paysages, monuments, traditions, scènes de vie et sites naturels illustreront la richesse et la diversité du patrimoine bulgare, tout en montrant comment la photographie contribue aujourd’hui à préserver et transmettre la mémoire d’un territoire.

Pensée comme une invitation au voyage, cette journée permettra de découvrir un lieu patrimonial parisien d’exception tout en explorant, à travers l’image, la culture, la photographie et les traditions, le patrimoine vivant de la Bulgarie.

Ambassade de Bulgarie 1 avenue Rapp 75007 Paris Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Paris Île-de-France https://www.mfa.bg/fr/embassies/france [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-ambassade-de-bulgarie »}]

Visite libre

© DR