A la découverte de l’Atelier Bernard Vercruyce, le jardinet des chats, L’atelier-jardin de Bernard Vercruyce, Auvers-sur-Oise

A la découverte de l’Atelier Bernard Vercruyce, le jardinet des chats 6 et 7 juin L’atelier-jardin de Bernard Vercruyce Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Bernard Vercruyce, artiste français contemporain, qui est devenu largement reconnu pour son talent exceptionnel dans le domaine de l’art animalier, avec un accent particulier sur ses représentations exquises de félins.

Les chefs-d’œuvre de Bernard Vercruyce sont célébrés non seulement pour leur génie esthétique mais aussi pour leur capacité à évoquer un lien profond avec le règne animal.

La portée et l’impact de l’art de Vercruyce s’étendent bien au-delà de la toile, puisque son travail est présenté dans plus de trente musées à travers la France et au-delà.

Découvrez ses mosaïques lors des Rendez-vous aux jardins.

L’atelier-jardin de Bernard Vercruyce 76 rue du Docteur Gachet 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France

Exposition des mosaïques de Bernard Vercruyce

© Bernard Vercruyce