A la découverte de l’exposition à Der Nature site de Chantecoq (51) Giffaumont-Champaubert mercredi 12 août 2026.

Giffaumont-Champaubert

A la découverte de l’exposition à Der Nature site de Chantecoq (51)

Der Nature, Ferme des Grands Parts, D 13 Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 13:00:00

Date(s) :

2026-08-12

A la découverte de l’exposition à Der Nature site de Chantecoq (51) mercredi 13 août 2026 de 14h00 à 16h00Tout public

A la découverte de l’exposition à Der Nature site de Chantecoq (51) mercredi 13 août 2026 de 14h00 à 16h00

Accompagné d’un guide nature, venez découvrir les expositions photos installées sur le site de Der Nature.

Lieu de la manifestation Der Nature, Ferme des Grands Parts, D 13 Site de Chantecoq (seul rond point entre les villages d’Arrigny et de Giffaumont-Champaubert)

Ouvert tout public gratuit et sur réservation obligatoire 03 26 72 54 47.

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo. .

Der Nature, Ferme des Grands Parts, D 13 Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

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English : A la découverte de l’exposition à Der Nature site de Chantecoq (51)

Discover the Der Nature exhibition in Chantecoq (51) Wednesday, August 13, 2026 from 2:00 PM to 4:00 PM

L’événement A la découverte de l’exposition à Der Nature site de Chantecoq (51) Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne