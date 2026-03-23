Le Banquet des Légendes Dîner spectacle interactif

Station nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Tout public

Venez passer une soirée inoubliable lors d’un dîner-spectacle avec les héros des Légendes du Der ! Ripaillez à plein ventre lors de notre Grand Banquet Médiéval et venez vous intégrer dans une histoire captivante. Laissez-vous vous emporter par des performances interactives, dégustez une délicieuse cuisine médiévale et profitez d’un spectacle envoûtant ! Sur réservation. .

Station nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est info@artata.fr

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English :

L’événement Le Banquet des Légendes Dîner spectacle interactif Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne