Le Banquet des Légendes Dîner spectacle interactif Giffaumont-Champaubert
Le Banquet des Légendes Dîner spectacle interactif Giffaumont-Champaubert dimanche 16 août 2026.
Le Banquet des Légendes Dîner spectacle interactif
Station nautique Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Tout public
Venez passer une soirée inoubliable lors d’un dîner-spectacle avec les héros des Légendes du Der ! Ripaillez à plein ventre lors de notre Grand Banquet Médiéval et venez vous intégrer dans une histoire captivante. Laissez-vous vous emporter par des performances interactives, dégustez une délicieuse cuisine médiévale et profitez d’un spectacle envoûtant ! Sur réservation. .
Station nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est info@artata.fr
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English :
L’événement Le Banquet des Légendes Dîner spectacle interactif Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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