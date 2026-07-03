Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

Concert de THE UNFORGIVEN

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

THE UNFORGIVEN en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.

Groupe de rock acoustique connu pour reprendre des standards de la scène pop rockTout public

THE UNFORGIVEN en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.

Groupe de rock acoustique connu pour reprendre des standards de la scène pop rock .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English : Concert de THE UNFORGIVEN

THE UNFORGIVEN in concert at the summer markets at 7 p.m.

An acoustic rock band known for covering pop-rock classics

L’événement Concert de THE UNFORGIVEN Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne