UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Giffaumont-Champaubert

Concert de THE UNFORGIVEN Giffaumont-Champaubert

vendredi 14 août 2026 · Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Station Nautique
Ville
51290 Giffaumont-Champaubert
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Giffaumont-Champaubert

Concert de THE UNFORGIVEN

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

THE UNFORGIVEN en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.
Groupe de rock acoustique connu pour reprendre des standards de la scène pop rockTout public
THE UNFORGIVEN en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.
Groupe de rock acoustique connu pour reprendre des standards de la scène pop rock   .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de THE UNFORGIVEN

THE UNFORGIVEN in concert at the summer markets at 7 p.m.
An acoustic rock band known for covering pop-rock classics

L’événement Concert de THE UNFORGIVEN Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Giffaumont-Champaubert (Marne)