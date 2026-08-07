Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder Station Nautique Giffaumont-Champaubert
vendredi 14 août 2026 · Station Nautique · Giffaumont-Champaubert
Informations pratiques
Giffaumont-Champaubert
Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder
Station Nautique Les Marnes Graviers Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
14 aout 20h 22h30 Nocturne au parcours filet Enchanté AccroderTout public
NOCTURNE AU PARCOURS FILET ENCHANTÉ
À Giffaumont
Vendredi 14 août
De 20h00 à 22h30
Venez vivre une soirée magique en hauteur !
Amusez-vous entre amis ou en famille dans un parcours de filets illuminé, au cœur de la nature.
Tarif 12 € par personne
Réservation obligatoire 07 87 65 48 60
Places limitées Réservez vite !
On vous attend pour une soirée inoubliable sous les étoiles ! .
Station Nautique Les Marnes Graviers Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 7 87 65 48 60
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English : Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder
August 14, 8:00 p.m. 10:30 p.m. Evening event at the Enchant%E9 rope course Accroder
L’événement Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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