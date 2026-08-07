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AGENDA · Giffaumont-Champaubert

Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder Station Nautique Giffaumont-Champaubert

vendredi 14 août 2026 · Station Nautique · Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Station Nautique
Adresse
Les Marnes Graviers
Ville
51290 Giffaumont-Champaubert
Département
Marne
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Giffaumont-Champaubert

Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder

Station Nautique Les Marnes Graviers Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :
2026-08-14

14 aout 20h 22h30 Nocturne au parcours filet Enchanté AccroderTout public
NOCTURNE AU PARCOURS FILET ENCHANTÉ
À Giffaumont
Vendredi 14 août
De 20h00 à 22h30
Venez vivre une soirée magique en hauteur !
Amusez-vous entre amis ou en famille dans un parcours de filets illuminé, au cœur de la nature.
Tarif 12 € par personne
Réservation obligatoire 07 87 65 48 60
Places limitées Réservez vite !
On vous attend pour une soirée inoubliable sous les étoiles !   .

Station Nautique Les Marnes Graviers Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 7 87 65 48 60 

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English : Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder

August 14, 8:00 p.m. 10:30 p.m. Evening event at the Enchant%E9 rope course Accroder

L’événement Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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