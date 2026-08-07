Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder Station Nautique Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder

Station Nautique Les Marnes Graviers Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-08-14

14 aout 20h 22h30 Nocturne au parcours filet Enchanté AccroderTout public

NOCTURNE AU PARCOURS FILET ENCHANTÉ

À Giffaumont

Vendredi 14 août

De 20h00 à 22h30

Venez vivre une soirée magique en hauteur !

Amusez-vous entre amis ou en famille dans un parcours de filets illuminé, au cœur de la nature.

Tarif 12 € par personne

Réservation obligatoire 07 87 65 48 60

Places limitées Réservez vite !

On vous attend pour une soirée inoubliable sous les étoiles ! .

Station Nautique Les Marnes Graviers Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 7 87 65 48 60

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English : Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder

August 14, 8:00 p.m. 10:30 p.m. Evening event at the Enchant%E9 rope course Accroder

L’événement Nocturne au parcours filet Enchanté Accroder Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne