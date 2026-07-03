Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

Concert de REWIND

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

REWIND en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.

Les plus grands standards rock des années 60 aux années 2000.Tout public

REWIND en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.

Les plus grands standards rock des années 60 aux années 2000. .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English : Concert de REWIND

REWIND in concert during the summer markets at 7 p.m.

The greatest rock classics from the 1960s to the 2000s.

L’événement Concert de REWIND Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne