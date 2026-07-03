Concert de REWIND Giffaumont-Champaubert
vendredi 7 août 2026 · Giffaumont-Champaubert
Informations pratiques
Giffaumont-Champaubert
Concert de REWIND
Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
REWIND en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.
Les plus grands standards rock des années 60 aux années 2000.Tout public
REWIND en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.
Les plus grands standards rock des années 60 aux années 2000. .
Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80
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English : Concert de REWIND
REWIND in concert during the summer markets at 7 p.m.
The greatest rock classics from the 1960s to the 2000s.
L’événement Concert de REWIND Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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