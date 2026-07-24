La place en mouvement Station Nautique Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

La place en mouvement

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Rendez-vous sur la place pour partager un moment de fête, de musique et de convivialité avec les majorettes et pom-pom girls les étoiles Vitryates et la Fanfare festive FEIS!De 16h à 19hTout public

Venez vivre un après-midi festif et convivial !

De 16h à 17h30, laissez-vous emporter par le spectacle et le défilé des Étoiles Vitryates, suivi d’une initiation aux majorettes et aux pom-pom girls. Une animation pleine d’énergie, ouverte à tous, petits et grands !

De 17h30 à 19h, place à la musique avec la FEIS, la fanfare festive des étudiants de la Faculté de médecine de Strasbourg. Une ambiance entraînante et pleine de bonne humeur pour clôturer cette belle journée en mouvement !

Rendez-vous sur la place pour partager un moment de fête, de musique et de convivialité ! .

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English : La place en mouvement

Come to the square to enjoy a festive atmosphere, music, and good company with the “Étoiles Vitryates” majorettes and cheerleaders and the FEIS festive marching band! From 4:00 p.m. to 7:00 p.m.

L’événement La place en mouvement Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne