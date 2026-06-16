Sortie nature Les cinq sens à Der Nature, site de Chantecoq (51) Giffaumont-Champaubert mercredi 5 août 2026.

Giffaumont-Champaubert

Sortie nature Les cinq sens à Der Nature, site de Chantecoq (51)

Der Nature, Ferme des Grands Parts, D 13 Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Sortie nature Les cinq sens à Der Nature, site de Chantecoq (51) Mercredi 5 août 2026 de 14h à 16h30.Tout public

Sortie nature Les cinq sens à Der Nature, site de Chantecoq (51) Mercredi 5 août 2026 de 14h à 16h30.

Écouter, toucher, sentir et observer la nature autrement, avec les animateurs de la LPO Champagne Ardenne.

Lieu de la manifestation Der Nature, Ferme des Grands Parts, D 13 Site de Chantecoq (seul rond point entre les villages d’Arrigny et de Giffaumont-Champaubert)

Ouvert tout public gratuit et sur réservation obligatoire 03 26 72 54 47 .

Der Nature, Ferme des Grands Parts, D 13 Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

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English : Sortie nature Les cinq sens à Der Nature, site de Chantecoq (51)

The Five Senses Nature Outing at Der Nature, Chantecoq (51) Wednesday, August 5, 2026, from 2:00 p.m. to 4:30 p.m.

L’événement Sortie nature Les cinq sens à Der Nature, site de Chantecoq (51) Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne