LA PLACE EN FAMILLE Station Nautique Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

LA PLACE EN FAMILLE

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

À 15h Spectacle de magie Le Coffre magique du Lord et de 14h à 17h Animations pour les enfants (Sculptures sur ballons et maquillage)Tout public

L’esplanade Pierre le Thiès s’anime tout l’été !

Une après-midi placée sous le signe de la magie, du rire et de la convivialité pour le plus grand plaisir des petits… et des grands !

À 15h Spectacle de magie Le Coffre magique du Lord

Un spectacle interactif, dynamique et participatif où les enfants deviennent les véritables acteurs de la magie!

De 14h à 17h Animations pour les enfants

• Sculptures sur ballons

• Maquillage artistique

Un après-midi à partager en famille, avec des animations gratuites .

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English : LA PLACE EN FAMILLE

%C0 3:00 p.m.: Magic show%AB The Lord’s Magic Chest %BB and from 2:00 p.m. to %E0 5:00 p.m.: Activities for children (balloon twisting and face painting)

L’événement LA PLACE EN FAMILLE Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne