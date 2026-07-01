LA PLACE EN FAMILLE Station Nautique Giffaumont-Champaubert
dimanche 26 juillet 2026 · Station Nautique · Giffaumont-Champaubert
Informations pratiques
Giffaumont-Champaubert
LA PLACE EN FAMILLE
Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
À 15h Spectacle de magie Le Coffre magique du Lord et de 14h à 17h Animations pour les enfants (Sculptures sur ballons et maquillage)Tout public
L’esplanade Pierre le Thiès s’anime tout l’été !
Une après-midi placée sous le signe de la magie, du rire et de la convivialité pour le plus grand plaisir des petits… et des grands !
À 15h Spectacle de magie Le Coffre magique du Lord
Un spectacle interactif, dynamique et participatif où les enfants deviennent les véritables acteurs de la magie!
De 14h à 17h Animations pour les enfants
• Sculptures sur ballons
• Maquillage artistique
Un après-midi à partager en famille, avec des animations gratuites .
Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80
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English : LA PLACE EN FAMILLE
%C0 3:00 p.m.: Magic show%AB The Lord’s Magic Chest %BB and from 2:00 p.m. to %E0 5:00 p.m.: Activities for children (balloon twisting and face painting)
L’événement LA PLACE EN FAMILLE Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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