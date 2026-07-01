PLACE A LA DANSE Station Nautique Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

PLACE A LA DANSE

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Tout public

L’esplanade Pierre le Thiès s’anime tout l’été !

Venez participer à une heure d’énergie et de bonne humeur avec une démonstration de fitness et de Zumba animée par July et Valentia, deux coachs diplômées d’État et certifiées Zumba.

Que vous soyez débutant ou confirmé, laissez-vous entraîner par des rythmes entraînants et profitez d’un moment convivial, sportif et accessible à tous !

On vous attend nombreux pour partager ce moment dynamique dans une ambiance festive ! .

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English : PLACE A LA DANSE

L’événement PLACE A LA DANSE Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne