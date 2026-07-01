Concert THE DOO WAP RENDEZ-VOUS Giffaumont-Champaubert
vendredi 24 juillet 2026 · Giffaumont-Champaubert
Informations pratiques
Giffaumont-Champaubert
Concert THE DOO WAP RENDEZ-VOUS
Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
THE DOO WAP RENDEZ-VOUSen concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.
Une ambiance vintage inspirée des Années folles, du rockabilly et de l’univers pin-up.Tout public
THE DOO WAP RENDEZ-VOUSen concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.
Une ambiance vintage inspirée des Années folles, du rockabilly et de l’univers pin-up. .
Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80
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English : Concert THE DOO WAP RENDEZ-VOUS
THE DOO WAP RENDEZ-VOUS in concert as part of the summer markets at 7 p.m.
A vintage atmosphere inspired by the Roaring Twenties, rockabilly, and the pin-up world.
L’événement Concert THE DOO WAP RENDEZ-VOUS Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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