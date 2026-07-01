Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

Concert THE DOO WAP RENDEZ-VOUS

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

THE DOO WAP RENDEZ-VOUSen concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.

Une ambiance vintage inspirée des Années folles, du rockabilly et de l’univers pin-up.Tout public

THE DOO WAP RENDEZ-VOUSen concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h.

Une ambiance vintage inspirée des Années folles, du rockabilly et de l’univers pin-up. .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English : Concert THE DOO WAP RENDEZ-VOUS

THE DOO WAP RENDEZ-VOUS in concert as part of the summer markets at 7 p.m.

A vintage atmosphere inspired by the Roaring Twenties, rockabilly, and the pin-up world.

L’événement Concert THE DOO WAP RENDEZ-VOUS Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne