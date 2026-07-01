Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique.

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musiqueTout public

Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique. .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

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English : Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique.

Brasserie Le Bourricot ? ????? ??: A concert by LESS WE KNOW, blending rock, folk, and blues, to end July on a musical note

L’événement Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique. Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne