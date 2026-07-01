Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique. Giffaumont-Champaubert
jeudi 30 juillet 2026 · Giffaumont-Champaubert
Informations pratiques
Giffaumont-Champaubert
Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique.
Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musiqueTout public
Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique. .
Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est
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English : Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique.
Brasserie Le Bourricot ? ????? ??: A concert by LESS WE KNOW, blending rock, folk, and blues, to end July on a musical note
L’événement Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique. Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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