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AGENDA · Giffaumont-Champaubert

Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique. Giffaumont-Champaubert

jeudi 30 juillet 2026 · Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Station Nautique
Ville
51290 Giffaumont-Champaubert
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Giffaumont-Champaubert

Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique.

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musiqueTout public
Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique.   .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est  

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English : Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique.

Brasserie Le Bourricot ? ????? ??: A concert by LESS WE KNOW, blending rock, folk, and blues, to end July on a musical note

L’événement Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique. Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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