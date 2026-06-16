Quand la nuit s’éveille à Der Nature, site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert
Quand la nuit s’éveille à Der Nature, site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert mercredi 22 juillet 2026.
Giffaumont-Champaubert
Quand la nuit s’éveille à Der Nature, site de Chantecoq
Der Nature, Ferme des Grands Parts, D13 site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Quand la nuit s’éveille à Der Nature, site de Chantecoq mercredi 22 juillet 2026 de 14h à 16h30Tout public
Quand la nuit s’éveille à Der Nature, site de Chantecoq mercredi 22 juillet 2026 de 14h à 16h30
Découvrez le rôle essentiel des chauves-souris dans la régulation des moustiques et l’équilibre des écosystèmes à Der Nature, site de Chantecoq, avec des passionnés de la LPO Champagne ardenne.
Der Nature, Ferme des Grands Parts, D 13 Site de Chantecoq (seul rond point entre les villages d’Arrigny et de Giffaumont-Champaubert).
Ouvert tout pulic gratuit et sur réservation obligatoire au 03 26 72 54 47.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo. .
Der Nature, Ferme des Grands Parts, D13 site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
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English : Quand la nuit s’éveille à Der Nature, site de Chantecoq
When Night Falls by Der Nature, at the Chantecoq site on Wednesday, July 22, 2026, from 2:00 p.m. to 4:30 p.m.
L’événement Quand la nuit s’éveille à Der Nature, site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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