Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

Concert LES TAILLE CRAYONS

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

LES LES TAILLE CRAYONS en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h

Reprises des standards de la chanson française.Tout public

LES TAILLE CRAYONS en concert à l’occasion des marchés de l’été à 19h

Reprises des standards de la chanson française. .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English : Concert LES TAILLE CRAYONS

LES LES TAILLE CRAYONS in concert during the summer markets at 7 p.m.

Covers of French music classics.

L’événement Concert LES TAILLE CRAYONS Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne