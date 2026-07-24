Place au sport Station Nautique Giffaumont-Champaubert
dimanche 9 août 2026 · Station Nautique · Giffaumont-Champaubert
Informations pratiques
Giffaumont-Champaubert
Place au sport
Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
CROSS CAMP (accessible dès 10 ans)Relevez le défi lors d’une séance dynamique mêlant renforcement musculaire, cardio et exercices fonctionnels, adaptée à tous les niveaux.A 9h30Tout public
L’esplanade Pierre le Thiès s’anime tout l’été !
Commencez votre journée avec une séance sportive conviviale et pleine d’énergie !
De 9h30 à 10h30 CROSS CAMP (accessible dès 10 ans)
Relevez le défi lors d’une séance dynamique mêlant renforcement musculaire, cardio et exercices fonctionnels, adaptée à tous les niveaux.
Encadrement assuré par July et Thomas, coachs diplômés d’État et certifiés CrossFit et Boot Camp, qui vous accompagneront tout au long de cette séance dans une ambiance motivante et bienveillante.
À 10h30 Boisson et collation offertes par l’Office de Tourisme
Une belle occasion de faire le plein d’énergie, de se dépasser et de partager un moment sportif dans une ambiance conviviale !
Tarif 2 € par personne sur inscription à l’Office de Tourisme .
Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Place au sport
CROSS CAMP (for ages 10 and up) Take on the challenge during a dynamic session that combines strength training, cardio, and functional exercises, tailored to all fitness levels. At 9:30 a.m.
L’événement Place au sport Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Giffaumont-Champaubert (Marne)
- Brasseerie Le Bourricot Un concert de LESS WE KNOW, entre Rock, Folk & Blues, pour finir juillet en musique. Giffaumont-Champaubert 30 juillet 2026
- Concert NEEBA Giffaumont-Champaubert 31 juillet 2026
- La place en mouvement Station Nautique Giffaumont-Champaubert 1 août 2026
- Sortie nature Les cinq sens à Der Nature, site de Chantecoq (51) Giffaumont-Champaubert 5 août 2026
- Concert de REWIND Giffaumont-Champaubert 7 août 2026