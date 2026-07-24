Place au sport Station Nautique Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

Place au sport

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

CROSS CAMP (accessible dès 10 ans)Relevez le défi lors d’une séance dynamique mêlant renforcement musculaire, cardio et exercices fonctionnels, adaptée à tous les niveaux.A 9h30Tout public

L’esplanade Pierre le Thiès s’anime tout l’été !

Commencez votre journée avec une séance sportive conviviale et pleine d’énergie !

De 9h30 à 10h30 CROSS CAMP (accessible dès 10 ans)

Relevez le défi lors d’une séance dynamique mêlant renforcement musculaire, cardio et exercices fonctionnels, adaptée à tous les niveaux.

Encadrement assuré par July et Thomas, coachs diplômés d’État et certifiés CrossFit et Boot Camp, qui vous accompagneront tout au long de cette séance dans une ambiance motivante et bienveillante.

À 10h30 Boisson et collation offertes par l’Office de Tourisme

Une belle occasion de faire le plein d’énergie, de se dépasser et de partager un moment sportif dans une ambiance conviviale !

Tarif 2 € par personne sur inscription à l’Office de Tourisme .

Station Nautique Esplanade Pierre le Thiès Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English : Place au sport

CROSS CAMP (for ages 10 and up) Take on the challenge during a dynamic session that combines strength training, cardio, and functional exercises, tailored to all fitness levels. At 9:30 a.m.

L’événement Place au sport Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne