À la découverte de l’Îlot Vert de la Soulondres, Ville de Lodève, Soumont

Informations pratiques

À la découverte de l’Îlot Vert de la Soulondres Dimanche 20 septembre, 10h30 Ville de Lodève Hérault

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée d’un habitat participatif « l’îlot vert de la Soulondres », avec une attention particulière au patrimoine agricole et hydraulique (sauvegarde d’une ancienne ferme et vestiges de noria), suivie d’un pique-nique en mode auberge espagnole. Attention, le terrain est accidenté car en chantier : le rdv est donné devant le portail vert, 389 avenue Joseph Vallot.

Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

Ville de Lodève 34700 Lodève Soumont 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ilotvertdelasoulondres@gmail.com »}]

Visite commentée d’un habitat participatif « l’îlot vert de la Soulondres », avec une attention particulière au patrimoine agricole et hydraulique (sauvegarde d’une ancienne ferme et vestiges de d’un…

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