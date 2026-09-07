Lodève : visite découverte, Ville de Lodève, Soumont

Informations pratiques

Lodève : visite découverte Dimanche 20 septembre, 15h30 Ville de Lodève Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Lodève est une ville confidentielle qui s’apprivoise. Dans un tissu urbain médiéval préservé, une cour caladée s’aperçoit ici, là percent entre les toitures le clocher de la cathédrale, une cheminée de briques ou encore des tuiles vernissées. Apprenez à lire les témoins insoupçonnables de l’histoire de la ville à travers sa composition urbaine et architecturale !

Visite suivie d’une projection de films d’archives sur Lodève dans les années 1930 à la Byciclette.

Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

Ville de Lodève 34700 Lodève Soumont 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0467888644 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr »}]

Lodève est une ville confidentielle qui s’apprivoise. Dans un tissu urbain médiéval préservé, une cour caladée s’aperçoit ici, là percent entre les toitures le clocher de la cathédrale, une cheminée …

©ccll