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Lodève : visite découverte, Ville de Lodève, Soumont

dimanche 20 septembre 2026 · Ville de Lodève · Soumont

Lodève : visite découverte, Ville de Lodève, Soumont

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ville de Lodève
Adresse
34700 Lodève
Ville
34700 Soumont
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Lodève : visite découverte Dimanche 20 septembre, 15h30 Ville de Lodève Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Lodève est une ville confidentielle qui s’apprivoise. Dans un tissu urbain médiéval préservé, une cour caladée s’aperçoit ici, là percent entre les toitures le clocher de la cathédrale, une cheminée de briques ou encore des tuiles vernissées. Apprenez à lire les témoins insoupçonnables de l’histoire de la ville à travers sa composition urbaine et architecturale !
Visite suivie d’une projection de films d’archives sur Lodève dans les années 1930 à la Byciclette.
Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

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©ccll

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