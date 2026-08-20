À la découverte de l’orgue de l’église St-Nicolas !, Église Saint-Nicolas, Beaujeu

Informations pratiques

À la découverte de l’orgue de l’église St-Nicolas ! Dimanche 20 septembre, 17h30 Église Saint-Nicolas Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite commentée organisée par les Amis de l’Orgue de Beaujeu

L’orgue MERKLIN de l’église Saint-Nicolas de Beaujeu a été offert en 1932 à la paroisse. Cet instrument de style romantique-symphonique est composé de deux claviers manuels et 840 tuyaux ! Suivez les Amis de l’Orgue de Beaujeu pour découvrir ce patrimoine exceptionnel…

Environ 1h | Tout public | Gratuit

Église Saint-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville, 69430 Beaujeu, France Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes L’église est ouverte toute l’année, de 8h à 17h.

Visite commentée organisée par les Amis de l’Orgue de Beaujeu

© Mairie de Beaujeu