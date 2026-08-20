À la découverte de l’orgue de l’église St-Nicolas !, Église Saint-Nicolas, Beaujeu
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · Beaujeu
Informations pratiques
À la découverte de l’orgue de l’église St-Nicolas ! Dimanche 20 septembre, 17h30 Église Saint-Nicolas Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite commentée organisée par les Amis de l’Orgue de Beaujeu
L’orgue MERKLIN de l’église Saint-Nicolas de Beaujeu a été offert en 1932 à la paroisse. Cet instrument de style romantique-symphonique est composé de deux claviers manuels et 840 tuyaux ! Suivez les Amis de l’Orgue de Beaujeu pour découvrir ce patrimoine exceptionnel…
Environ 1h | Tout public | Gratuit
Église Saint-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville, 69430 Beaujeu, France Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes L’église est ouverte toute l’année, de 8h à 17h.
Visite commentée organisée par les Amis de l’Orgue de Beaujeu
© Mairie de Beaujeu
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