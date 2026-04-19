Soirée Festive des Sarmentelles Salle du stade Beaujeu
Soirée Festive des Sarmentelles Salle du stade Beaujeu mercredi 18 novembre 2026.
Beaujeu
Soirée Festive des Sarmentelles
Salle du stade Lieu dit Chavanne Beaujeu Rhône
Tarif : 47 – 47 – 47 EUR
Repas Beaujolais vins non compris animation et entrée au bal
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Après avoir flâné dans les rues à la découverte des appellations et avant les 12 coups de minuit, qui annoncent la mise en perce, poursuivez la fête dans une ambiance festive.
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Salle du stade Lieu dit Chavanne Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
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English : Festive Sarmentelles Evening
After having strolled in the streets to discover the appellations and before midnight rings, which means the tap of the barrel, the party is going on with festive evening.
L’événement Soirée Festive des Sarmentelles Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-19 par Beaujolais Tourisme
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