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Soirée Festive des Sarmentelles Salle du stade Beaujeu

Soirée Festive des Sarmentelles Salle du stade Beaujeu mercredi 18 novembre 2026.

Lieu : Salle du stade

Adresse : Lieu dit Chavanne

Ville : 69430 Beaujeu

Département : Rhône

Début : mercredi 18 novembre 2026

Fin : mercredi 18 novembre 2026

Tarif : 47 47 47 Repas Beaujolais vins non compris animation et entrée au bal

Beaujeu

Soirée Festive des Sarmentelles

Salle du stade Lieu dit Chavanne Beaujeu Rhône

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Repas Beaujolais vins non compris animation et entrée au bal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Après avoir flâné dans les rues à la découverte des appellations et avant les 12 coups de minuit, qui annoncent la mise en perce, poursuivez la fête dans une ambiance festive.
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Salle du stade Lieu dit Chavanne Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98  contact@sarmentelles.fr

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English : Festive Sarmentelles Evening

After having strolled in the streets to discover the appellations and before midnight rings, which means the tap of the barrel, the party is going on with festive evening.

L’événement Soirée Festive des Sarmentelles Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-19 par Beaujolais Tourisme

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