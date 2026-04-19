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Soirée Légende Johnny Hallyday Promenade des Sarmentelles Beaujeu

Soirée Légende Johnny Hallyday Promenade des Sarmentelles Beaujeu vendredi 20 novembre 2026.

Lieu : Promenade des Sarmentelles

Adresse : Grand Chapiteau

Ville : 69430 Beaujeu

Département : Rhône

Début : vendredi 20 novembre 2026

Fin : vendredi 20 novembre 2026

Tarif : 14 14 14 Repas Enfant et spectacle. Boisson non comprise.

Beaujeu

Soirée Légende Johnny Hallyday

Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Repas Enfant et spectacle. Boisson non comprise.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

les Sarmentelles vous proposent une soirée spectacle rythmée par les plus grands tubes de la Légende Johnny Hallyday !
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Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98  contact@sarmentelles.fr

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English : Légende Johnny Hallyday evening

Les Sarmentelles invite you to an evening of entertainment featuring the greatest hits of the legendary Johnny Hallyday!

L’événement Soirée Légende Johnny Hallyday Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-19 par Beaujolais Tourisme

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