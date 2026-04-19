Soirée Légende Johnny Hallyday Promenade des Sarmentelles Beaujeu
Soirée Légende Johnny Hallyday Promenade des Sarmentelles Beaujeu vendredi 20 novembre 2026.
Beaujeu
Soirée Légende Johnny Hallyday
Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu Rhône
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Repas Enfant et spectacle. Boisson non comprise.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
les Sarmentelles vous proposent une soirée spectacle rythmée par les plus grands tubes de la Légende Johnny Hallyday !
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Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
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English : Légende Johnny Hallyday evening
Les Sarmentelles invite you to an evening of entertainment featuring the greatest hits of the legendary Johnny Hallyday!
L’événement Soirée Légende Johnny Hallyday Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-19 par Beaujolais Tourisme
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