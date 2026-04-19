Soirée Prestige des Sarmentelles Promenade des Sarmentelles Beaujeu
Soirée Prestige des Sarmentelles Promenade des Sarmentelles Beaujeu mercredi 18 novembre 2026.
Beaujeu
Soirée Prestige des Sarmentelles
Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu Rhône
Tarif : 85 – 85 – 147 EUR
Repas gastronomique vins spectacle et grand bal
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Dîner Gastronomique et spectacle d’exception… Une soirée inoubliable vous attend pour célébrer comme il se doit l’arrivée des Beaujolais Nouveaux.
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Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
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English : Prestige Evening Event
Prestige Evening Event. Wednesday 18th November 2026
7.00pm in the heated marquee on the Place Norgelet Promenade des Sarmentelles.
L’événement Soirée Prestige des Sarmentelles Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-19 par Beaujolais Tourisme
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