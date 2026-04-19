Soirée Prestige des Sarmentelles Promenade des Sarmentelles Beaujeu

Beaujeu

Soirée Prestige des Sarmentelles

Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu Rhône

Tarif : 85 – 85 – 147 EUR

Repas gastronomique vins spectacle et grand bal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Dîner Gastronomique et spectacle d’exception… Une soirée inoubliable vous attend pour célébrer comme il se doit l’arrivée des Beaujolais Nouveaux.

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Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr

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English : Prestige Evening Event

Prestige Evening Event. Wednesday 18th November 2026

7.00pm in the heated marquee on the Place Norgelet Promenade des Sarmentelles.

L’événement Soirée Prestige des Sarmentelles Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-19 par Beaujolais Tourisme