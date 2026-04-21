Défilé aux flambeaux, percée du Beaujolais et bal des Sarmentelles Beaujeu
Défilé aux flambeaux, percée du Beaujolais et bal des Sarmentelles Beaujeu mercredi 18 novembre 2026.
Beaujeu
Défilé aux flambeaux, percée du Beaujolais et bal des Sarmentelles
Beaujeu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
A 23h00 défilé aux flambeaux. A minuit, Place de l’Hôtel de Ville, son et lumière, feu d’artifice et dégustation du Beaujolais Nouveau millésime 2026 offerte par les Sarmentelles, suivi du grand bal des Sarmentelles (payant).
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Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
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English : Torchlight parade, tap of the barrel and great ball
At 23:00 torchlight parade. At midnight, Place de l’Hôtel de Ville, sound and light, fireworks and tasting of Beaujolais New vintage 2026 offered by the Sarmentelles, followed by the grand ball of the Sarmentelles (paying).
L’événement Défilé aux flambeaux, percée du Beaujolais et bal des Sarmentelles Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-21 par Beaujolais Tourisme
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