Beaujeu

Défilé aux flambeaux, percée du Beaujolais et bal des Sarmentelles

Beaujeu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

A 23h00 défilé aux flambeaux. A minuit, Place de l’Hôtel de Ville, son et lumière, feu d’artifice et dégustation du Beaujolais Nouveau millésime 2026 offerte par les Sarmentelles, suivi du grand bal des Sarmentelles (payant).

.

Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Torchlight parade, tap of the barrel and great ball

At 23:00 torchlight parade. At midnight, Place de l’Hôtel de Ville, sound and light, fireworks and tasting of Beaujolais New vintage 2026 offered by the Sarmentelles, followed by the grand ball of the Sarmentelles (paying).

L’événement Défilé aux flambeaux, percée du Beaujolais et bal des Sarmentelles Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-21 par Beaujolais Tourisme