Beaujeu

Les Sarmentelles de Beaujeu

Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-18

Les Sarmentelles de Beaujeu la véritable fête du Beaujolais Nouveau reste le rendez-vous international en l’honneur de la mise en consommation du beaujolais primeur mais c’est maintenant cinq jours d’événements !

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Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr

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English : Les Sarmentelles de Beaujeu

Les Sarmentelles: the real celebration of the Beaujolais Nouveau.

5 days of events to celebrate the Beaujolais Nouveau!

L’événement Les Sarmentelles de Beaujeu Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-21 par Beaujolais Tourisme