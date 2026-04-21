Les Sarmentelles de Beaujeu Beaujeu
Les Sarmentelles de Beaujeu Beaujeu mercredi 18 novembre 2026.
Beaujeu
Les Sarmentelles de Beaujeu
Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-18
Les Sarmentelles de Beaujeu la véritable fête du Beaujolais Nouveau reste le rendez-vous international en l’honneur de la mise en consommation du beaujolais primeur mais c’est maintenant cinq jours d’événements !
.
Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Sarmentelles de Beaujeu
Les Sarmentelles: the real celebration of the Beaujolais Nouveau.
5 days of events to celebrate the Beaujolais Nouveau!
L’événement Les Sarmentelles de Beaujeu Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-21 par Beaujolais Tourisme
À voir aussi à Beaujeu (Rhône)
- Circuit autour de Beaujeu, au coeur de l’histoire du Beaujolais Beaujeu Rhône 1 mai 2026
- Balade des Sires Beaujeu Rhône 1 mai 2026
- Soirée Festive des Sarmentelles Salle du stade Beaujeu 18 novembre 2026
- Soirée Prestige des Sarmentelles Promenade des Sarmentelles Beaujeu 18 novembre 2026
- Défilé aux flambeaux, percée du Beaujolais et bal des Sarmentelles Beaujeu 18 novembre 2026