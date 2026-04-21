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Les Sarmentelles de Beaujeu Beaujeu

Les Sarmentelles de Beaujeu Beaujeu mercredi 18 novembre 2026.

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 69430 Beaujeu

Département : Rhône

Début : mercredi 18 novembre 2026

Fin : dimanche 22 novembre 2026

Tarif :

Beaujeu

Les Sarmentelles de Beaujeu

Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-18

Les Sarmentelles de Beaujeu la véritable fête du Beaujolais Nouveau reste le rendez-vous international en l’honneur de la mise en consommation du beaujolais primeur mais c’est maintenant cinq jours d’événements !
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Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98  contact@sarmentelles.fr

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English : Les Sarmentelles de Beaujeu

Les Sarmentelles: the real celebration of the Beaujolais Nouveau.
5 days of events to celebrate the Beaujolais Nouveau!

L’événement Les Sarmentelles de Beaujeu Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-21 par Beaujolais Tourisme

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