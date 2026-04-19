Parcours dégustation des Sarmentelles Beaujeu
Parcours dégustation des Sarmentelles Beaujeu mercredi 18 novembre 2026.
Beaujeu
Parcours dégustation des Sarmentelles
Dans les rues de Beaujeu Beaujeu Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 17:00:00
fin : 2026-11-18 21:00:00
Date(s) :
2026-11-18
Partez à la découverte des 12 appellations du Beaujolais. Au fil du parcours, participez au concours de dégustation en reconnaissant les millésimes proposés par les Vignerons de chaque appellation.
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Dans les rues de Beaujeu Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
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English : Sarmentelles Tasting trail
Discover the 12 appellations of Beaujolais. Along the way, you can participate in the tasting competition by recognizing the vintages proposed by the Vignerons of each appellation.
L’événement Parcours dégustation des Sarmentelles Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-19 par Beaujolais Tourisme
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