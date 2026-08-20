Visite de l’exposition « Impressions beaujolaises », Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu
samedi 19 septembre 2026 · Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais · Beaujeu
Informations pratiques
Visite de l’exposition « Impressions beaujolaises » Samedi 19 septembre, 10h30 Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Découvrez le patrimoine paysager du Beaujolais sous un nouvel angle
Suivez le guide pour comprendre comment les activités humaines façonnent notre territoire, et échanger sur les enjeux de sa préservation.
45 min | Tout public | Gratuit
Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais 24 place de l’hôtel de ville 69430 Beaujeu Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474692056 https://lamaisonduterroirbeaujolais.com/ https://www.facebook.com/lamaisonduterroirbeaujolais;https://www.instagram.com/lamaisonduterroirbeaujolais/ Le Musée Marius Audin conserve environ 10.000 œuvres liées à l’histoire de Beaujeu et du Beaujolais. Le site est fermé au public depuis 2019 en vue de sa réhabilitation. En attendant sa réouverture, le Musée sort de ses murs pour présenter le cœur de sa collection dans l’exposition « Collection(s), de l’objet à l’œuvre », au sein de la Maison du terroir beaujolais.
Espace de saveurs et de découvertes, la Maison du terroir beaujolais est un établissement touristique qui vous invite à découvrir le terroir du Beaujolais ! Espace de visite, boutique du terroir (circuits courts), expositions, location de vélos…
Infos pratiques :
Entrée libre
Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h30 / 15h-18h
Ouvert jusqu’à 19h et juillet / août
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© Nicolas Franchot
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