Rassemblement de véhicules agricoles et de transport anciens, Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu

Informations pratiques

Rassemblement de véhicules agricoles et de transport anciens Samedi 19 septembre, 14h00 Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le patrimoine mécanique à l’honneur !

Conservées par des collectionneurs passionnés, ces machines retracent l’évolution des savoir-faire agricoles et leur influence sur les paysages et l’économie locale au XXe siècle.

À 14h30, venez participer au remontage d’un char à foin, symbole d’un savoir-faire traditionnel à préserver.

En continu | Tout public | Gratuit

Le Musée Marius Audin & la Maison du terroir beaujolais 24 place de l’hôtel de ville 69430 Beaujeu Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474692056 https://lamaisonduterroirbeaujolais.com/ https://www.facebook.com/lamaisonduterroirbeaujolais;https://www.instagram.com/lamaisonduterroirbeaujolais/ Le Musée Marius Audin conserve environ 10.000 œuvres liées à l’histoire de Beaujeu et du Beaujolais. Le site est fermé au public depuis 2019 en vue de sa réhabilitation. En attendant sa réouverture, le Musée sort de ses murs pour présenter le cœur de sa collection dans l’exposition « Collection(s), de l’objet à l’œuvre », au sein de la Maison du terroir beaujolais.

Espace de saveurs et de découvertes, la Maison du terroir beaujolais est un établissement touristique qui vous invite à découvrir le terroir du Beaujolais ! Espace de visite, boutique du terroir (circuits courts), expositions, location de vélos…

Infos pratiques :

Entrée libre

Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

Dimanche et jours fériés : 10h-12h30 / 15h-18h

Ouvert jusqu’à 19h et juillet / août

Le patrimoine mécanique à l’honneur !

© Daniel Mathieu