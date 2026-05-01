A la découverte de nos oiseaux Rendez-vous l’Aventine Saint-Auvent

Saint-Auvent

A la découverte de nos oiseaux

Rendez-vous l’Aventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Avec Jean-Luc partez, pour une activité à l’extérieur, à la découverte des oiseaux, venez les entendre et les observer. .

Rendez-vous l’Aventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com

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English : A la découverte de nos oiseaux

L’événement A la découverte de nos oiseaux Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin