A la découverte de nos traditions : Recettes, chants et jeux en patois, Presbytère de Marnaz, Marnaz
samedi 19 septembre 2026 · Presbytère de Marnaz · Marnaz
Informations pratiques
A la découverte de nos traditions : Recettes, chants et jeux en patois Samedi 19 septembre, 14h00 Presbytère de Marnaz Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
L’association de patois savoyard « Lou Baboli » vous fera découvrir la langue locale d’antan avec des quizz et jeux, des recettes culinaires et les chants qui rythmaient les journées d’autrefois.
Presbytère de Marnaz 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659559755 https://www.marnaz.fr/
L’association de patois savoyard « Lou Baboli » vous fera découvrir la langue locale d’antan avec des quizz et jeux, des recettes culinaires et les chants qui rythmaient les journées d’autrefois.
©Mairie de Marnaz
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