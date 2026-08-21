À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-ÉTIENNE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

Informations pratiques

À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-ÉTIENNE 19 et 20 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire

Groupe limité / sur inscription uniquement à partir du 3 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire

Vous souhaitez découvrir l’histoire de Saint-Étienne le patrimoine architectural de son centre-ville ? Suivez le guide et laissez-vous surprendre par cette balade au fil des rues stéphanoises !

Durée : 1h30

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Incriptions à partir du 3 septembre

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2520463140090400113 »}]

Vous souhaitez découvrir l’histoire de Saint-Étienne le patrimoine architectural de son centre-ville ? Suivez le guide et laissez-vous surprendre par cette balade au fil des rues stéphanoises !

©Jérome Abou/ Ville de Saint-Etienne