À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-ÉTIENNE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine et des lettres · Saint-Étienne
Informations pratiques
À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-ÉTIENNE 19 et 20 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire
Groupe limité / sur inscription uniquement à partir du 3 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
Vous souhaitez découvrir l’histoire de Saint-Étienne le patrimoine architectural de son centre-ville ? Suivez le guide et laissez-vous surprendre par cette balade au fil des rues stéphanoises !
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription
Incriptions à partir du 3 septembre
Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2520463140090400113 »}]
Vous souhaitez découvrir l’histoire de Saint-Étienne le patrimoine architectural de son centre-ville ? Suivez le guide et laissez-vous surprendre par cette balade au fil des rues stéphanoises !
©Jérome Abou/ Ville de Saint-Etienne
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