À la découverte de Tréguier et de son patrimoine Tréguier
jeudi 16 juillet 2026 · Tréguier
Informations pratiques
Tréguier
À la découverte de Tréguier et de son patrimoine
Parvis de la cathédrale Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-10-27 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-09-15 2026-10-20
Accompagné de nos guides Ella ou Yvette, marchez sur les pas des grands noms qui ont fait la renommée de la Petite Cité de Caractère® au cours des siècles. Gardez les yeux grands ouverts afin d’admirer les imposantes façades en pierre et en pan de bois, sans
oublier l’élégante flèche de la cathédrale s’élevant à 63 mètres?; de quoi vous donner le tournis?!
Laissez-vous raconter avec émotion les temps forts qu’a connu cette ancienne cité épiscopale, entre querelles d’opinions, de territoires, avènement et consécration religieuse. Vous saisirez l’importance de ces petites histoires et anecdotes locales qui font partie intégrante de la grande Histoire.
Les chiens ne sont pas acceptés.
Autre créneaux de visite possible en cas de forte demande. .
Parvis de la cathédrale Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement À la découverte de Tréguier et de son patrimoine Tréguier a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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