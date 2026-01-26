A la découverte des abeilles Buis-les-Baronnies
A la découverte des abeilles Buis-les-Baronnies lundi 15 juin 2026.
A la découverte des abeilles
Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-15 17:30:00
fin : 2026-09-16 19:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Pénétrez les secrets d’une colonie d’abeilles. Partez à la rencontre de la reine. Suivez une abeille depuis sa naissance jusqu’à la pollinisation de la fleur. Atelier cire et bougie, dégustation.
.
Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the secrets of a bee colony. Meet the queen bee. Follow a bee from its birth to the pollination of the flower. Wax and candle workshop, tasting.
L’événement A la découverte des abeilles Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale