A la découverte des abeilles

Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-15 17:30:00

fin : 2026-09-16 19:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Pénétrez les secrets d’une colonie d’abeilles. Partez à la rencontre de la reine. Suivez une abeille depuis sa naissance jusqu’à la pollinisation de la fleur. Atelier cire et bougie, dégustation.

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

Discover the secrets of a bee colony. Meet the queen bee. Follow a bee from its birth to the pollination of the flower. Wax and candle workshop, tasting.

L’événement A la découverte des abeilles Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale