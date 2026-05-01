Les Lointaines Festival Musiques du Monde Buis-les-Baronnies
Les Lointaines Festival Musiques du Monde Buis-les-Baronnies vendredi 29 mai 2026.
Buis-les-Baronnies
Les Lointaines Festival Musiques du Monde
Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
14ème édition du festival de musique du monde qui attire de plus en plus de spectateurs. Comme chaque année, il proposera des concerts permettant de faire un petit tour du monde et rendra hommage au métissage de cultures et à la richesse des sonorités.
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Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 55 61 95 67 secretariat.leslointaines@gmail.com
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English :
14th edition of the world music festival, which attracts more and more spectators. As in previous years, this year’s line-up of concerts will take you on a tour of the world, paying tribute to the melting pot of cultures and the richness of sounds.
L’événement Les Lointaines Festival Musiques du Monde Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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