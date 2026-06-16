Portes & heurtoirs à la Chapelle Saint Trophime Route du Saint Julien Buis-les-Baronnies
Portes & heurtoirs à la Chapelle Saint Trophime Route du Saint Julien Buis-les-Baronnies vendredi 10 juillet 2026.
Buis-les-Baronnies
Portes & heurtoirs à la Chapelle Saint Trophime
Route du Saint Julien Chapelle Saint Trophime Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Nous vous invitons à découvrir la nouvelle exposition proposée par l’association les Amis du Patrimoine des Baronnies consacrée aux portes & heurtoirs dans le beau cadre de la chapelle.
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Route du Saint Julien Chapelle Saint Trophime Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
We invite you to discover the new exhibition presented by the association Les Amis du Patrimoine des Baronnies, dedicated to doors and door knockers, in the beautiful setting of the chapel.
L’événement Portes & heurtoirs à la Chapelle Saint Trophime Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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